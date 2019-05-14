ИА «Ореанда-Новости». Вторая по величине колония императорских пингвинов в мире находится под угрозой полного исчезновения, согласно новому отчёту по воздействию изменения климата на виды фауны Антарктики.

Британские учёные сообщают в отчёте, что тысячи птенцов императорских пингвинов погибли с 2016 года в процессе разрушения морского льда. Край шельфового ледника Брюнт, где обитает колония императорских пингвинов, разрушили шторма, вызванные глобальным изменением климата. Колония этих птиц теперь почти исчезла, отмечается в отчёте. Императорским пингвинам нужен стабильный морской лёд, чтобы размножаться, и эта природная ледяная платформа должна существовать с начала весны и до декабря, когда идёт процесс созревания птенцов королевских пингвинов.

Согласно отчёту, штормы возобновились в 2017 году и в 2018. Они привели к гибели почти всех птенцов колонии. В исследовании BAS сообщается, что в течение последних 60 лет условия морского льда на участке залива Галлея были стабильными и надежными. До недавнего времени количество гнездящихся пар в колонии составляло от 14 до 25 тыс. особей, что составляет около 5-9% мировой популяции императорских пингвинов.

Команда BAS, которая отслеживала население этой и других колоний в регионе в течение последнего десятилетия, использовала спутниковые снимки с высоким разрешением для оценки численности группы пингвинов после шторма 2016 года. Почему состояние морского льда не вернулось к прежнему, стабильному, понять сейчас сложнее, отмечают учёные. По их мнению, шторм изменил тонкий баланс морского льда, который становился всё более нестабильным из-за местных климатических условий.

Но учёные также сообщают и хорошие новости. В то время, как колония в заливе Галлея почти исчезла, соседняя колония Доусон-Ламбтон увеличилась более чем в десять раз, с примерно 2 тыс. до почти 15 тыс гнездящихся пар! Это говорит о том, что многие взрослые императорские пингвины из терпящей лишения колонии переехали туда в поисках лучших мест для размножения по мере изменения условий окружающей среды.