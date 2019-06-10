10.06.2019, 23:14
Имущество Порошенко могут арестовать в течение месяца
ИА «Ореанда-Новости». Имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано уже в июне, пишут РИА Новости.
Отмечается, что такие сроки назвал заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он рассказал, что расследование по поводу деятельности Порошенко уже идёт, а для ареста его имущества нет никаких юридических препятствий.
Напомним, по заявлению Портнова против Порошенко завели несколько уголовных дел. Однако сам бывший президент заявил, что не боится разбирательств.
Отмечается, что такие сроки назвал заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он рассказал, что расследование по поводу деятельности Порошенко уже идёт, а для ареста его имущества нет никаких юридических препятствий.
Напомним, по заявлению Портнова против Порошенко завели несколько уголовных дел. Однако сам бывший президент заявил, что не боится разбирательств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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