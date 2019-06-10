Имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано уже в июне, пишут РИА Новости.





Отмечается, что такие сроки назвал заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он рассказал, что расследование по поводу деятельности Порошенко уже идёт, а для ареста его имущества нет никаких юридических препятствий.





Напомним, по заявлению Портнова против Порошенко завели несколько уголовных дел. Однако сам бывший президент заявил, что не боится разбирательств.