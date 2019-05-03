03.05.2019, 18:44
Индия хочет обогнать Израиль в космосе
ИА "Ореанда-Новости" Индия может стать четвертой в списке стран мира, посадивших космический аппарат на поверхность Луны, единственного естественного спутника Земли. В апреле этого года израильские специалисты в области космоса не смогли произвести такие действия, поэтому у Индии есть все шансы обогнать Израиль в покорении лунного пространства.
Индия официально объявила о своих планах исследования поверхности Луны. В них говорится о том, что азиатская держава отправит в космос свой аппарат «Chandrayaan-2» этим летом, с 9 по 16 июля. Ранее этот запуск был запланирован на апрель, однако был перенесен. Аппарат, который состоит из трёх отделяемых модулей, хотят посадить ближе к южному полюсу Луны. Индийские эксперты полагают, что такое возможно осуществить уже в начале сентября. Доставленный на Луну космический передвижной аппарат (ровер) хотят использовать в исследовательских целях.
Если космические планы Индии успешно претворятся в жизнь, то Индия встанет в один ряд с такими странами как Соединенные Штаты, Китай и Россия, уже приземлившие свои космические аппараты на лунной поверхности.
Индия официально объявила о своих планах исследования поверхности Луны. В них говорится о том, что азиатская держава отправит в космос свой аппарат «Chandrayaan-2» этим летом, с 9 по 16 июля. Ранее этот запуск был запланирован на апрель, однако был перенесен. Аппарат, который состоит из трёх отделяемых модулей, хотят посадить ближе к южному полюсу Луны. Индийские эксперты полагают, что такое возможно осуществить уже в начале сентября. Доставленный на Луну космический передвижной аппарат (ровер) хотят использовать в исследовательских целях.
Если космические планы Индии успешно претворятся в жизнь, то Индия встанет в один ряд с такими странами как Соединенные Штаты, Китай и Россия, уже приземлившие свои космические аппараты на лунной поверхности.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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