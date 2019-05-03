В апреле этого года израильские специалисты в области космоса не смогли произвести такие действия, поэтому у Индии есть все шансы обогнать Израиль в покорении лунного пространства.Индия официально объявила о своих планах исследования поверхности Луны. В них говорится о том, что азиатская держава отправит в космос свой аппарат «Chandrayaan-2» этим летом, с 9 по 16 июля. Ранее этот запуск был запланирован на апрель, однако был перенесен. Аппарат, который состоит из трёх отделяемых модулей, хотят посадить ближе к южному полюсу Луны. Индийские эксперты полагают, что такое возможно осуществить уже в начале сентября. Доставленный на Луну космический передвижной аппарат (ровер) хотят использовать в исследовательских целях.