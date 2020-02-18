ИА «Ореанда-Новости» . В сфере военно-воздушной авиации завершилась самая крупная сделка: военно-воздушные силы Индии закупили новые одномоторные истребители у местной компании на миллиарды долларов. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

Стоимость контракта на закупку воздушных судов модели Tejas снизилась с первоначальных 5,5 миллиардов долларов до 65,78 миллионов долларов за единицу. Такое значительное снижение цены произошло после препирательств и споров между ВВС и организацией-поставщиком, которые длились почти целый год.

Новые индийские истребители обладают двигателем с идеальной пригодностью для ремонта, системой дозаправки в воздухе и способны нести ракеты дальнего радиуса, а также радиоэлектронные бомбы для «ослепления» радаров и ракет врага. Лётные испытания истребителей планируют закончить к началу 2022 года.