21.08.2019, 16:10
Индия заявила о снижении стоимости электронных виз
ИА «Ореанда-Новости». Власти Индии планируют уменьшить сбор за оформление 30-дневных электронных туристических виз до 25 долларов, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что электронные визы будет стоить 25 долларов в высокий сезон, то есть с июля по март. В низкий сезон стоимость визы составит 10 долларов. Кроме того, Индия собирается ввести визы на год за 40 долларов и визы на пять лет за 80 долларов.
Сейчас россияне платят 60 долларов за однократную электронную визу в Индию на 30 дней.
Отмечается, что электронные визы будет стоить 25 долларов в высокий сезон, то есть с июля по март. В низкий сезон стоимость визы составит 10 долларов. Кроме того, Индия собирается ввести визы на год за 40 долларов и визы на пять лет за 80 долларов.
Сейчас россияне платят 60 долларов за однократную электронную визу в Индию на 30 дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии