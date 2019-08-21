Отмечается, что электронные визы будет стоить 25 долларов в высокий сезон, то есть с июля по март. В низкий сезон стоимость визы составит 10 долларов. Кроме того, Индия собирается ввести визы на год за 40 долларов и визы на пять лет за 80 долларов.Сейчас россияне платят 60 долларов за однократную электронную визу в Индию на 30 дней.