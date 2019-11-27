27.11.2019, 08:56
Индийский спутник и 13 американских наноспутников отправила в космос Индия
ИА «Ореанда-Новости» В среду индийской организацией космических исследований было заявлено об успешном выводе индийского спутника под названием Cartosat-3 и 13 американских коммерческих наноспутников на орбиту Земли.
В сообщении говорится, что рано утром в среду с космодрома, расположенного на острове Шрихарикота, был осуществлен пуск ракеты-носителя PSLV-C47.
Спутник Cartosat-3 необходим Индии для того, чтобы успешно развивать масштабные сельскохозяйственные и инфраструктурные проекты, и для городского планирования.
В организации заявили, что Индия к настоящему времени уже вывела на орбиту 300 иностранных спутников.
В сообщении говорится, что рано утром в среду с космодрома, расположенного на острове Шрихарикота, был осуществлен пуск ракеты-носителя PSLV-C47.
Спутник Cartosat-3 необходим Индии для того, чтобы успешно развивать масштабные сельскохозяйственные и инфраструктурные проекты, и для городского планирования.
В организации заявили, что Индия к настоящему времени уже вывела на орбиту 300 иностранных спутников.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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