ИА «Ореанда-Новости» В среду индийской организацией космических исследований было заявлено об успешном выводе индийского спутника под названием Cartosat-3 и 13 американских коммерческих наноспутников на орбиту Земли. 

В сообщении говорится, что рано утром в среду с космодрома, расположенного на острове Шрихарикота, был осуществлен пуск ракеты-носителя PSLV-C47. 

Спутник Cartosat-3 необходим Индии для того, чтобы успешно развивать масштабные сельскохозяйственные и инфраструктурные проекты,  и для городского планирования. 

В организации заявили, что Индия к настоящему времени уже вывела на орбиту 300 иностранных спутников.