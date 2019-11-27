В сообщении говорится, что рано утром в среду с космодрома, расположенного на острове Шрихарикота, был осуществлен пуск ракеты-носителя PSLV-C47.Спутник Cartosat-3 необходим Индии для того, чтобы успешно развивать масштабные сельскохозяйственные и инфраструктурные проекты, и для городского планирования.В организации заявили, что Индия к настоящему времени уже вывела на орбиту 300 иностранных спутников.