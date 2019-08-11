Такое решение было продиктовано повышением пошлин на пальмовый биодизель для ввоза в страны Европейского союза.

Индонезия является ключевым в мире производителем пальмового масла. Если Европейский союз примет решение повысить пошлину для пальмового биодизеля, а это в среднем будет равно от восьми до восемнадцати процентов, то Индонезия предпримет ряд ответных мер. По словам иностранных аналитиков, это будет началом новой мировой войны в торговле. Индонезийские власти планируют повысить тарифы на импорт молочной продукции из государств Европейского континента.

Пальмовое масло уже давно стало камнем преткновения между Индонезией и Европейским союзом. Первое заметное недопонимание возникло ещё в начале текущего года, с течением времени вражда всё более усиливалась. Два крупнейших в мире торговых партнёра нем могли прийти к компромиссу в ряде вопросов. Так, например, европейские страны выразили слова опасения из-за вырубки лесов. Ограничительной мерой со стороны Европейского союза стало введение более строгих правил по отношению к использованию пальмового масла для изготовления биологического топлива. Такие меры были введены в июне текущего года.

Кампания, направленная на сокращение используемого в производстве топлива зерновых культур, привела к тому, что стоимость этого вида продукции снизилась до восемнадцати процентов. Члены Европейского парламента знали об этом и одобрили такое решение. В свою очередь, решение европейских политиков напрямую влияет на растущий уровень бедности в Индонезии. О чём и заявили азиатские власти. Индонезию в её решении поддержала и другая страна, вторая в мире по выпуску пальмового масла – Малайзия.