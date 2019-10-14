Проект был сформированв виде презентации. Новый двигатель будет работать без привычного топлива, все процессы в нём будут запускатьсяЭто позволит космическим кораблям достигатьбез дополнительных заправок., так как разработки Объединения далеки от спроектированной модели. Некоторые учёные скептически отнеслись к новому технологическому процессу в создании двигателей для космических кораблей.



