14.10.2019, 23:54
Инженер NASA предложил проект двигателя для межзвёздных полётов
ИА «Ореанда-Новости». В NASA был предложен проект двигателя, который позволит совершать межзвёздные полёты без потребления жидкого топлива.
Проект был сформирован инженером Дэвидом Бернсом в виде презентации. Новый двигатель будет работать без привычного топлива, все процессы в нём будут запускаться посредством ускорителя частиц. Это позволит космическим кораблям достигать околозвёздных скоростей и передвигаться на большие дистанции без дополнительных заправок.
NASA не объявило о начале разработки нового двигателя, так как разработки Объединения далеки от спроектированной модели. Некоторые учёные скептически отнеслись к новому технологическому процессу в создании двигателей для космических кораблей.
Проект был сформирован инженером Дэвидом Бернсом в виде презентации. Новый двигатель будет работать без привычного топлива, все процессы в нём будут запускаться посредством ускорителя частиц. Это позволит космическим кораблям достигать околозвёздных скоростей и передвигаться на большие дистанции без дополнительных заправок.
NASA не объявило о начале разработки нового двигателя, так как разработки Объединения далеки от спроектированной модели. Некоторые учёные скептически отнеслись к новому технологическому процессу в создании двигателей для космических кораблей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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