ИА «Ореанда-Новости». Иран принял новую тактику и новые направления экспорта своей нефти после повторного введения санкций США, заявил высокопоставленный иранский морской чиновник агентству новостей ILNA.

«Тактика Министерства нефти при экспорте нефти и нефтепродуктов изменилась и, возможно, изменились пункты назначения нефтяных грузов из наших портов», сказал ILNA заместитель директора по морским делам Ирана по портам и морским организациям Хади Хакшенас.Чиновник не раскрыл подробностей о новой тактике или направлениях.

Объём экспорта сырой нефти из Ирана в этом месяце понизился до 500 тыс. баррелей в сутки, об этом свидетельствует информация по энергетической инфраструктуре и источниках транспортировки в отрасли после того, как США официально перекрыли основной источник дохода Тегерана. Это в итоге негативно сказалось на объёмах глобальных поставок.

Иранский экспорт стал ещё более закрытым после того, как США вновь ввели санкции после расторжения ядерного соглашения 2015 года между Тегераном и шестью мировыми государствами.

Тегеран больше не отчитывается о своих показателях в области экспортных поставок нефти перед Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), поэтому подробная информация о нефтяных сделках Ирана отсутствует.