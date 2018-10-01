ИА «Ореанда-Новости». Корпусом стражей исламской революции Исламской Республики Иран был нанесён удар баллистическими ракетами по объектам террористов на восточном берегу Евфрата в Сирийской Арабской Республике.



Об этом сообщают иранские средства массовой информации.



Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

В ночь на первое октября террористы организации “Исламское государство” (запрещена на территории Российской Федерации) подверглись атаке. По данным корпуса стражей исламской революции, в результате ракетного удара множество террористов было уничтожено. По словам военных исламской республики, удар является ответным действием за террористический акт, совершённый на территории иранского города Ахваз в сентябре текущего года.



Напомним, 22 числа прошлого месяца четверо боевиков открыли огонь по проходившему военному параду. В результате происшествия были убиты около тридцати человек, и также ранены более шестидесяти.





Лидером Исламской Республики Иран Хасаном Роухани было сделано заявление о том, что ответственность за теракт несут “союзники Соединённых Штатов в Персидском заливе”, в том числе Королевство Саудовская Аравия, которое лказывает поддержку оппозиционнерам-радикалам суннитского толка по всему Ближнему Востоку.





Иранские власти заявили, что подготовят ответные меры в отношении американской и израильской сторон, так как в Тегеране считают, что это государства являются вдохновителями атаки. По словам постпреда Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Никки Хейли, иранским властям “стоит посмотреть в зеркало”, чтобы найти виновных в террористическом акте.





Ракетный удар, нанесённый иранской стороной в ночь на 1 октября, не первый с момента вступления исламской республики в гражданскую войну в САР. Напомним, летом прошлого года с баз корпуса стражей исламской революции на территории провинций Керманшах и Курдистан был нанесён ракетный удар баллистическими ракетами средней дальности по базам террористов, которые были расположены в мухафазе Дейр-эз-Зор в восточной части Сирийской Арабской Республики.





Зимой текущего года американский лидер Дональд Трамп назвал иранскую сторону “главным спонсором терроризма”. В ответ на это верховный духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал главу Белого дома и лидеров европейских стран преступниками. В 2017 году властями Израиля было сделано заявление о том, что Исламская Республика Иран не отказалась от своих ядерных амбиций. По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, все разногласия между иранской, израильском и американской сторонами необходимо решать посредством диалога.