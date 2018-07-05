ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Иран собирается перекрыть Ормузский пролив, который является путем транспортировки нефти в другие страны. Это произойдет в случае установки очередных американских санкций против Республики.

Сообщается, что Дональд Трамп собирается ввести новые санкции против Исламского государства. Ранее США входила в состав «шестерки» стран (Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай, США), заключивших согласие - Совместный всеобъемлющий план действий, при соблюдении которого Иран гарантировал себе отсутствие санкций. Согласно сделке, Тегеран должен был сдерживать свои ядерные разработки, она была заключена три года назад. Недавно президент Соединенных Штатов Америки заявил о выходе страны из этого соглашения, а также о возобновлении американских санкций против Ирана. Более того, Трамп обещал ввести и новые ограничительные меры. Одной из них является запрет на вывоз иранской нефти.

Заместитель командующего базы «Саррала» Исмаила Коусари в ответ на это заявил, что в случае утверждения санкции Иран закроет Ормунзский пролив для транспортировки нефти в другие страны. Ранее Хусейн Каземпур Ардебили, представитель Ирана в Организации стран-экспортеров нефти, сказал, что запрет на экспорт иранской нефти, принятый президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трапом, навредит самим Штатам, а из-за политики Белого дома будут страдать мирные граждане Америки.

Три дня назад, 2-ого июля, Брайан Хук, глава отдела политического планирования Госдепартамента, сообщил о намерениях Штатов аннулировать доходы Ирана с нефти, используя при этом энергетические санкции, которые «будут возобновлены 4-ого ноября».

Ранее Дональд Трамп подверг критике президента Ирана за его европейское турне, которое Хасан Рухани начал в Швейцарии, а продолжить решил в Австрии. Официальные визиты главы Исламской Республики были связаны с Совместным всеобъемлющим планом действий. В защиту Ирана, в ответ на критику Вашингтона выступил президент Швейцарии, который заявил, что все страны поддерживают развитие отношений с Ираном, который, в свою очередь, является важным игроком на международной арене. Европейские партнеры Белого дома также заявили, что не будут содействовать санкциям Трампа, направленным против Ирана.