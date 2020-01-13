13.01.2020, 18:17
Иран планирует подать в суд на Трампа
ИА «Ореанда-Новости». Тегеран планирует подать в суд на Дональда Трампа за убийство генерала Сулеймани, сообщает издательство «ТАСС».
По словам председателя Верховного суда Ирана Эбрахима Раиси, убийства Касема Сулеймани - это нарушение закона, которое должно преследоваться. Дональд Трамп должен лично ответить за смерть генерала. Вины Соединённых Штатов Америки, тем более мирного населения, нет. Эбрахим Раиси планирует поднять данный вопрос на международный уровень.
Председатель иранского Верховного суда не уточнил, куда планирует подать заявление. Он указал, что вопрос об убийстве генерала Сулеймани должен быть рассмотрен при участии Совета по правам человека и министерства иностранных дел.
По словам председателя Верховного суда Ирана Эбрахима Раиси, убийства Касема Сулеймани - это нарушение закона, которое должно преследоваться. Дональд Трамп должен лично ответить за смерть генерала. Вины Соединённых Штатов Америки, тем более мирного населения, нет. Эбрахим Раиси планирует поднять данный вопрос на международный уровень.
Председатель иранского Верховного суда не уточнил, куда планирует подать заявление. Он указал, что вопрос об убийстве генерала Сулеймани должен быть рассмотрен при участии Совета по правам человека и министерства иностранных дел.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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