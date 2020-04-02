02.04.2020, 10:37
Иран прокомментировал заявление Трампа о подготовке новых ударов по американским объектам
ИА «Ореанда-Новости». Джавад Зариф, глава МИД Ирана, ответил в Twitter на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Тегеран занимается подготовкой новых атак по объектам США, рассказывает "Лента.ру".
Накануне Дональд Трамп сказал, что США готовы ответить на возможную атаку в Ираке группировок, подконтрольных Ирану. Он заявил, что у него есть информация о том, что этими группировками "что-то планируется".
По словам Зарифа, Тегераном не начинаются войны, однако Ираном преподаются уроки тем, кто этим занимается. При этом им было заверено, что Иран всегда действует из соображений самообороны.
Накануне Дональд Трамп сказал, что США готовы ответить на возможную атаку в Ираке группировок, подконтрольных Ирану. Он заявил, что у него есть информация о том, что этими группировками "что-то планируется".
По словам Зарифа, Тегераном не начинаются войны, однако Ираном преподаются уроки тем, кто этим занимается. При этом им было заверено, что Иран всегда действует из соображений самообороны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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