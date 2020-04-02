ИА «Ореанда-Новости».  Джавад Зариф, глава МИД Ирана, ответил в Twitter на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Тегеран занимается подготовкой новых атак по объектам США, рассказывает "Лента.ру". 

Накануне Дональд Трамп сказал, что США готовы ответить на возможную атаку в Ираке группировок, подконтрольных Ирану. Он заявил, что у него есть информация о том, что этими группировками "что-то планируется".

По словам Зарифа, Тегераном не начинаются войны, однако Ираном преподаются уроки тем, кто этим занимается. При этом им было заверено, что Иран всегда действует из соображений самообороны.