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, рассказывает "Лента.ру".Накануне Дональд Трамп сказал, что. Он заявил, что у него есть информация о том, что этими группировками "что-то планируется".По словам Зарифа, Тегераном не начинаются войны, однако Ираном преподаются уроки тем, кто этим занимается. При этом им было заверено, что Иран всегда действует из соображений самообороны.