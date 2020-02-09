ИА «Ореанда-Новости» Представитель Ирана Мохсен Резиа заявил журналистам телеканала Al-Mayadeen о том, что Иран тотально контролирует все действия войск США в районе Персидского залива. 

По его словам, Тегерану известно количество в регионе американских кораблей. Он говорит, что все авианосцы и военные базы США постоянно находятся под наблюдением Ирана. 

По словам иранского государственного деятеля, Тегеран ведёт наблюдение за военными из США, даже когда те направляются в отели Бахрейна и Кувейта. 

Резаи говорит, что сведения, которые имеются у Тегерана об военных из США, являются очень точными. 