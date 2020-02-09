09.02.2020, 14:12
Иран утверждает, что контролирует в Персидском заливе все действия США
ИА «Ореанда-Новости» Представитель Ирана Мохсен Резиа заявил журналистам телеканала Al-Mayadeen о том, что Иран тотально контролирует все действия войск США в районе Персидского залива.
По его словам, Тегерану известно количество в регионе американских кораблей. Он говорит, что все авианосцы и военные базы США постоянно находятся под наблюдением Ирана.
По словам иранского государственного деятеля, Тегеран ведёт наблюдение за военными из США, даже когда те направляются в отели Бахрейна и Кувейта.
Резаи говорит, что сведения, которые имеются у Тегерана об военных из США, являются очень точными.
По его словам, Тегерану известно количество в регионе американских кораблей. Он говорит, что все авианосцы и военные базы США постоянно находятся под наблюдением Ирана.
По словам иранского государственного деятеля, Тегеран ведёт наблюдение за военными из США, даже когда те направляются в отели Бахрейна и Кувейта.
Резаи говорит, что сведения, которые имеются у Тегерана об военных из США, являются очень точными.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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