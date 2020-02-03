Об этом сказал Али Рабии, работающий в правительстве Ирана.Накануне президентом Украины Владимиром Зеленским была распространена информация о том, что Тегераном предложено по восемьдесят тысяч долларов компенсации семьям погибших, однако украинские власти намерены добиваться большей суммы.Представитель иранского правительства также указал на то, что Тегеран придерживается международных стандартов и правил.