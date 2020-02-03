03.02.2020, 14:39
Иранские власти считают необходимым вынести на обсуждение компенсации за сбитый Boeing
ИА «Ореанда-Новости». Руководство Ирана считает необходимым продолжать обсуждение темы компенсаций семьям жертв пассажирского лайнера, который был сбит в начале января под Тегераном. Об этом сказал Али Рабии, работающий в правительстве Ирана.
Накануне президентом Украины Владимиром Зеленским была распространена информация о том, что Тегераном предложено по восемьдесят тысяч долларов компенсации семьям погибших, однако украинские власти намерены добиваться большей суммы.
Рабии, рассказывая о компенсациях, заявил, что Тегеран пока не объявлял о каком-то принятом решении. По его словам, тема компенсаций обсуждается в юридическом комитете, который было создан правительством. Он согласился с тем, что необходимо обсуждать этот вопрос.
Представитель иранского правительства также указал на то, что Тегеран придерживается международных стандартов и правил.
Накануне президентом Украины Владимиром Зеленским была распространена информация о том, что Тегераном предложено по восемьдесят тысяч долларов компенсации семьям погибших, однако украинские власти намерены добиваться большей суммы.
Рабии, рассказывая о компенсациях, заявил, что Тегеран пока не объявлял о каком-то принятом решении. По его словам, тема компенсаций обсуждается в юридическом комитете, который было создан правительством. Он согласился с тем, что необходимо обсуждать этот вопрос.
Представитель иранского правительства также указал на то, что Тегеран придерживается международных стандартов и правил.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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