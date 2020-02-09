ИА «Ореанда-Новости». Иранский министр заявил, что санкции США помешали успешному запуску спутника «Зафар».



По мнению иранского министра информационных и коммуникационных технологий Михаммада Джавада Азари Джахроми, причиной неудачного запуска могли стать санкции США. Своё мнение он выразил в своём Twitter.

Джахроми заявил, что из-за американских санкций, под которые попадает область ракет-носителей и спутников, никто не предоставляет Ирану информацию или технологии. Он подчеркнул, что несмотря на старания американцев, Иран «не сдаётся» и по-прежнему «прочно стоит на ногах».

Ранее Иран не смог вывести спутник «Зараф» на орбиту, так как ракета-носитель «Симорг» не набрала нужных 530 километров от земли.