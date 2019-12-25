ИА «Ореанда-Новости».  Целью военно-морских учений в Индийском море, в которых будут участвовать Иран, РФ и Китай, является отработка действий по борьбе с пиратством и терроризмом. Также они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность. Об этом рассказал РИА Новости Казел Джалали, работающий послом Ирана в России. 

Джалали заявил, что цель данных учений - борьба с пиратством и терроризмом, стабильность и мир в регионе. 

Иранский дипломат сказал, что в его стране убеждены, что обеспечение безопасности в районе Персидского залива и Индийского океана играет большую роль в том, чтобы расширять экономические связи Ирана и РФ.

Он заявил о важности обеспечения безопасности в районе Индийского океана и Персидского залива на фоне создания транспортного коридора Север-Юг, призванного соединить Юго-Восточную Азию с Северной Европой. 

Недавно появилось сообщение о том, что отряд боевых кораблей Балтийского флота направился в Иран.