Целью военно-морских учений в Индийском море, в которых будут участвовать Иран, РФ и Китай, является отработка действий по борьбе с пиратством и терроризмом. Также они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность. Об этом рассказал РИА Новости Казел Джалали, работающий послом Ирана в России.Он заявил о важности обеспечения безопасности в районе Индийского океана и Персидского залива на фоне создания транспортного коридора Север-Юг, призванного соединить Юго-Восточную Азию с Северной Европой.Недавно появилось сообщение о том, что отряд боевых кораблей Балтийского флота направился в Иран.