25.12.2019, 10:06
Иранский посол рассказал, с какой целью проводятся военно-морские учения с КНР и Россией
ИА «Ореанда-Новости». Целью военно-морских учений в Индийском море, в которых будут участвовать Иран, РФ и Китай, является отработка действий по борьбе с пиратством и терроризмом. Также они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность. Об этом рассказал РИА Новости Казел Джалали, работающий послом Ирана в России.
Джалали заявил, что цель данных учений - борьба с пиратством и терроризмом, стабильность и мир в регионе.
Иранский дипломат сказал, что в его стране убеждены, что обеспечение безопасности в районе Персидского залива и Индийского океана играет большую роль в том, чтобы расширять экономические связи Ирана и РФ.
Он заявил о важности обеспечения безопасности в районе Индийского океана и Персидского залива на фоне создания транспортного коридора Север-Юг, призванного соединить Юго-Восточную Азию с Северной Европой.
Недавно появилось сообщение о том, что отряд боевых кораблей Балтийского флота направился в Иран.
Джалали заявил, что цель данных учений - борьба с пиратством и терроризмом, стабильность и мир в регионе.
Иранский дипломат сказал, что в его стране убеждены, что обеспечение безопасности в районе Персидского залива и Индийского океана играет большую роль в том, чтобы расширять экономические связи Ирана и РФ.
Он заявил о важности обеспечения безопасности в районе Индийского океана и Персидского залива на фоне создания транспортного коридора Север-Юг, призванного соединить Юго-Восточную Азию с Северной Европой.
Недавно появилось сообщение о том, что отряд боевых кораблей Балтийского флота направился в Иран.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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