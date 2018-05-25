ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ирландцы решают вопрос легализации абортов.

Сегодня, в пятницу, в Ирландии открылся референдум, в котором граждане будут решать, необходимо ли легализовать аборты в стране. На текущий момент, ирландские женщины лишены права сделать аборт даже в государственном учреждении. Итогами референдума, который проводился в 1983 года, в Конституцию было внесено изменение о "праве на жизнь эмбриона". Сразу после этого, была разработана восьмая поправка в Основной закон. Она обозначала, что право на жизнь матери аналогично с правом на жизнь новорожденного ребенка.

Гражданке, которая сделала аборт, могли присудить до четырнадцати лет лишения свободы. Четыре года назад ввели возможность прервать беременность, но только при наличии прямой или косвенной угрозы жизни матери. Некоторые ирландки ездили за границу за медицинской помощью избавления от плода. Так, за последние тридцать шесть лет, поступили около ста семидесяти тысяч жительниц страны.

Движение, выступающее за разрешение абортов, начало развиваться с новой силой после того, как ирландке Аманде Меллет было необходимо ложиться в клинику Великобритании, чтобы провести процедуру аборта. Плоду был поставлен диагноз порок сердца, врачи сказали, что он не выживет. Даже при таком экстренном случае официальные медицинские службы отказали Аманде. В результате чего, Меллет направила жалобу в комиссию по правам человека при ООН. Там было вынесено решение о нарушении в Ирландии основных прав и свобод человека, качающихся сохранности жизни и первоочередной медицинской помощи.

Однако ирландское общество не едино во мнении. Жаркие споры разворачивались как на телевидении так и на просторах Сети. Некоторые эксперты выступают с мнением, что продвижение разрешения на проведение абортов специально лоббируется крупнейшими медицинскими корпорациями.

В парламенте Ирландии большее количество парламентариев выступают за снятие ограничений на аборты. Если по результатам референдума большинство выскажется против запрета на прерывание беременности, законотворцы примут нормативный акт, который разрешит прерывание беременности в первые двенадцать недель.