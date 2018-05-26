ОРЕАНДА-НОВОСТИ По результату соцопроса, который был организован известным газетным издательством Irish Times (Ирландское Время), число поддержавших легализацию абортов ирландцев составляет более двух третий от числа участвовавших в референдуме.

На нём жители Ирландии могли проголосовать либо за полную легализацию абортов, либо против. В результате, количество проголосовавших «за» участников составило 68% против 32%. Наибольший процент людей поддержавших полную легализацию абортов пришёлся на столицу Ирландии — Дублин. Процент жителей Ирландской столицы выступивших за введение абортов в правовое поле государства составил 77%.

Процент поддержавших легализацию абортов, однако может быть еще выше. Другое издательство Associated Press аналогично своему коллеги провела собственный опрос избирателей. По результатам полученных газетой, более 70% опрошенных проголосовали «за».

Ирландия представляет из себя довольно консервативную страну, населенную преимущественно людьми, исповедующими Католицизм. В связи с этим аборты были частично легализованы лишь в 2013 году по результатам другого референдума. Тогда, после прослабления в Ирландском законодательстве, право на аборт получили те ирландские женщины, которые не могут родить ребёнка без риска для жизни либо по другим медицинским причинам.

Попытки легализовать аборты в Ирландии начались еще в начале 1992 года. Тогда группа инициативных женщин попытались добиться изменений в законодательстве посредством обращения в Верховный суд. Однако это не возымело никакого действия со стороны судебной системы. Тогда, в качестве аргумента была принята позиция, что аборт — это убийство даже если роды могут привести к летальному исходу для женщины. Более того было заявлено, что врач делающий подобную процедуру по определению убийца, которого нужно привлечь к ответственности перед законом.

Сама Россия имеет довольно длинную историю легализации абортов. Впервые они были полностью разрешены еще при большевиках в 1920 году. По истечению 4 лет, однако, доступ к этой процедуре был ограничен для всех, кто делал его не по медицинским причинам. В период между 1936 и 1955 его вновь полностью криминализовали. Тем не менее разрешение закон, разрешающий аборты был снова введены в 1955 и действует до сих пор.