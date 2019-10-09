Соответствующее заявление сделал верховный руководитель государства Али Хаменеи.

Ислам не позволяет Ирану создавать ядерное оружие, заявил верховный руководитель Ирана Али Хаменеи. Несмотря на то, что иранское государство владеет ядерными технологиями, которые успешно развиваются, создавать этот тип оружия на территории страны запрещено канонами ислама. Али Хаменеи назвал создание и наращивание ядерной мощи неправильным, а использование ядерных бомб – «харамом». Напомним, что этим словом называют всё то, что запрещено исламской религией. Иран любыми способами избегает возможности продемонстрировать собственное ядерное могущество, заключил верховный руководитель Ирана.

Напомним, что летом текущего года иранские власти резко увеличили объём обогащённого урана, что шло вразрез с пунктами Совместного всеобъемлющего плана действий (или СВПД). Уже 1 июля Иран объявил о том, что уровень накопленного урана превосходит разрешённый вышеупомянутым планом объём. Таким образом, Ираном было нарушено международное соглашение, более известным как 5+1, по количеству участников СВПД. Теперь, исходя из сообщения Али Хаменеи, наращивать объёмы обогащённого урана является нормальным явлением, а использовать его в качестве оружия уже запрещено исламской религией.

Напомним, что Совместный всеобъемлющий план действий был учреждён летом 2015 года. Участниками плана, кроме Ирана, стали такие государства как Российская Федерация, Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Китайская Народная Республика, Франция и Германия. В прошлом году Америка заявила о своём выходе из этого международного соглашения и ввела ряд санкций, направленных против Ирана. По мнению иранских властей, европейские политики не предприняли никаких решающих шагов, чтобы спасти соглашение, поэтому восточное государство начало действовать в собственных интересах, в том числе, превышение объёмов обогащённого урана.