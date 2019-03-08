ИА «Ореанда-Новости». В ночь на 8 марта женщины вышли на центральную площадь Мадрида, громко стуча в сковородки и кастрюли. О том, каких прав они стремятся добиться, рассказало агентство Reuters.

В ночь на 8 марта сотни женщин собрались на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль. Они скандировали лозунги и били в сковородки и кастрюли. У большинства участниц митинга была пурпурная одежда или аксессуары: пурпурный цвет символизирует международную борьбу за права женщин. Многие из них держали над головой плакаты с различными мотивирующими надписями, например: «Сестра, я верю в тебя».

Испанки протестуют не только и не столько против неравенства между полами. Они выражают опасения по поводу того, что на будущих парламентских выборах 28 апреля, по прогнозам, может одержать победу ультраправая партия Vox. В частности, она может отменить закон о гендерном насилии, принятый в 2004 году. В преддверии национальных выборов права женщин станут ключевой темой в агитации, а партия Vox придерживается исключительно консервативных взглядов.

Представители партии Vox считают, что закон, защищающий женщин от насилия со стороны партнёров (настоящих или бывших), дискриминирует мужчин. Они намерены настаивать на его пересмотре и замене законом, который охватывал бы различные формы бытового насилия. Партия Vox заявила, что не намерена поддерживать «феминистскую забастовку», поскольку она унижает женщин, выставляя их как беспомощных и слабых. Интересно, что партия также выступает против абортов. 70% граждан Испании, поддерживающих Vox - мужчины.

Были и женщины, которые протестовали против митингов и забастовок, запланированных на пятницу. Так, Reuters ссылается на видео, размещённое в соцсетях, где женщины размахивают плакатами с надписями: «Не говори от моего имени». А одна из ультраконсервативных групп устроила автобусный тур по Испании с лозунгом #StopFeminazis («остановить феминацистов»).

Лидер «Народной партии» Испании Пабло Касадо также заявил, что его сторонники не собираются участвовать в акциях протеста в Международный женский день. По его мнению, ультралевые партии намерены использовать эти события, чтобы разжечь конфронтацию между полами. Соратница Касадо Марта Гонсалес заявила, что консерваторы выступают за равенство мужчин и женщин.