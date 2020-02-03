03.02.2020, 22:35
Испанский самолёт совершил аварийную посадку в Мадриде
ИА «Ореанда-Новости». Испанский самолёт, направляющийся в Торонто, совершил аварийную посадку в Мадриде, сообщает издательство The Local.
Авиалайнер компании Air Canada, вылетевший из Мадрида в 14-55 по местному времени или в 16-55 по МСК, запросил экстренную посадку в том же аэропорту из-за неисправности двигателя. По словам пилота, при взлёте самолёта было повреждено шасси, части которого попали в двигатель. Воздушное судно на протяжении четырёх часов кружило в небе над городом до полной выработки топлива.
Авиалайнер совершил экстренную посадку примерно в 19-00 по местному времени или в 21-00 по МСК. Самолёт встречали бригады медиков. На борту воздушного транспорта находились 128 пассажиров. Никто не пострадал.
Авиалайнер компании Air Canada, вылетевший из Мадрида в 14-55 по местному времени или в 16-55 по МСК, запросил экстренную посадку в том же аэропорту из-за неисправности двигателя. По словам пилота, при взлёте самолёта было повреждено шасси, части которого попали в двигатель. Воздушное судно на протяжении четырёх часов кружило в небе над городом до полной выработки топлива.
Авиалайнер совершил экстренную посадку примерно в 19-00 по местному времени или в 21-00 по МСК. Самолёт встречали бригады медиков. На борту воздушного транспорта находились 128 пассажиров. Никто не пострадал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии