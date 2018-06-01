ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Испанский конгресс депутатов потерял доверия к правительству Мариано Рахоя. Это стало известно после голосования, которое прошло в пятницу. Его результаты следующие: против вынесение вотума недоверия – 169 парламентариев, за – 180, один депутат воздержался.

Инициатором была Испанская социалистическая рабочая партия, которая выдвинула на пост премьер-министра Педро Санчеса, который в настоящее время занимает должность генерального секретаря ИСРП. После того, как правительство Рахоя подаст заявление королю об отставке, генсекретарь ИСРП будет назначен главой кабинета министров.

Причиной вынесения вотума недоверия стал скандал по коррупционному делу. министров обвинили в уклонении от налогов, взяточничестве и отмывании денег. Суд постановил, что Народная партия, являющаяся юридическим лицом, обязана выплатить €245 тыс. Представитель НП Рафаэль Эрнандо указал на то, что судьям свойственно ошибаться, как и всем людям, а также отметил, что ни один из членов партии не был осужден. Эрнандо напомнил, что ИСРП также участвовала в судебных процессах в отношении коррупционных дел. Приговор, вынесенный Народной партии, по словам Эрандо, неокончательный и будет оспорен.

Это не первый случай вынесения вотума недоверия в истории демократической Испании. Три прежних голосования не имели успеха. Кроме того, разговоры о вынесения недоверия Рахою начались еще в прошлом году, тогда инициатива принадлежала левой партии «Объединившись, мы сможем». Как и сейчас, причиной послужили коррупционные скандалы, в которых в 2017 году были обвинены представители Народной партии. Также большой шум поднялся после того, как Рахоя вызвали в суд в качестве свидетеля для дачи показаний по делу о возможном мошенничестве со стороны Народной партии. В прошлом году за смену главы кабинета министров проголосовали лишь 82 парламентария.

Рахой выразил поздравления Педро Санчесу прежде, чем началось голосование. Также он отметил, что был рад возглавлять правительство Испании и считает, что свой политический долг он выполнил.