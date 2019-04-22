Испытания космического корабля в SpaceX едва не завершились трагедией
SpaceX, которая была основана миллиардером бизнесменом Элоном Маском в 2002 году, заявила, что накануне на заводе на мысе Канаверал корабль проходил «серию испытаний двигателей» и что-то пошло не так, сообщает CNN.
SpaceX будет работать с НАСА, чтобы определить причину проблемы. О том, пострадали ли на объекте люди, не сообщается.
«Обеспечение соответствия наших систем строгим стандартам безопасности и обнаружение подобных проблем перед полётом являются основными причинами, по которым мы проводим испытания», - говорится в заявлении SpaceX. В июне планировалось провести ключевое испытание системы аварийного прерывания. Первая миссия полёта с экипажем на борту запланирована на июль, хотя НАСА недавно заявило, что сроки пересматриваются.
У США не было технологии, позволяющей доставлять людей на орбиту с момента завершения программы шаттла в 2011 году. Между тем НАСА заплатило России около 80 миллионов долларов за место, чтобы отправить астронавтов на Международную космическую станцию на борту капсул "Союз". НАСА также решило попросить частный сектор спроектировать и построить космическое судно нового поколения. В 2014 году SpaceX и Boeing, которая строит автомобиль под названием Starliner, получили контракты на сумму до 2,6 млрд долларов и 4,2 млрд долларов соответственно. Предполагалось, что обе капсулы начнут летать в 2017 году, но этим планам мешали различные причины. В прошлом году федеральные надзорные органы предупредили НАСА, что из-за новых задержек американские астронавты могут оказаться в затруднительном положении, если новые капсулы не будут готовы к полёту в 2019 году.
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