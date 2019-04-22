Густые клубы дыма поднялись над объектом SpaceX во Флориде во время испытаний космического корабля «Экипаж Дракона». П

SpaceX, которая была основана миллиардером бизнесменом Элоном Маском в 2002 году, заявила, что накануне на заводе на мысе Канаверал корабль проходил «серию испытаний двигателей» и что-то пошло не так, сообщает CNN.

SpaceX будет работать с НАСА, чтобы определить причину проблемы. О том, пострадали ли на объекте люди, не сообщается.

«Обеспечение соответствия наших систем строгим стандартам безопасности и обнаружение подобных проблем перед полётом являются основными причинами, по которым мы проводим испытания», - говорится в заявлении SpaceX. В июне планировалось провести ключевое испытание системы аварийного прерывания. Первая миссия полёта с экипажем на борту запланирована на июль, хотя НАСА недавно заявило, что сроки пересматриваются.

У США не было технологии, позволяющей доставлять людей на орбиту с момента завершения программы шаттла в 2011 году. Между тем НАСА заплатило России около 80 миллионов долларов за место, чтобы отправить астронавтов на Международную космическую станцию ​​на борту капсул "Союз". НАСА также решило попросить частный сектор спроектировать и построить космическое судно нового поколения. В 2014 году SpaceX и Boeing, которая строит автомобиль под названием Starliner, получили контракты на сумму до 2,6 млрд долларов и 4,2 млрд долларов соответственно. Предполагалось, что обе капсулы начнут летать в 2017 году, но этим планам мешали различные причины. В прошлом году федеральные надзорные органы предупредили НАСА, что из-за новых задержек американские астронавты могут оказаться в затруднительном положении, если новые капсулы не будут готовы к полёту в 2019 году.