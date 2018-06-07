07.06.2018, 19:43
Истеблишмент США стремится любой ценой отделить Россию от Европы
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Торговые отношения между США и Европейским Союзом ухудшились на прошлой неделе, после того как президент США Дональд Трамп ввел тарифы на сталь и алюминий в Канаде, Мексике и ЕС.
В то время как эти торговые тарифы ухудшают отношения между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, Владимир Путин и российский газовый гигант «Газпром» стремятся увеличить поставку газа в ЕС. Отвечая на американские тарифы, ЕС заявил, что «это протекционизм в чистом виде».
«США теперь не оставляют нам иного выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин на ряд импортных товаров из США»,- заявил президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер.
Пока ЕС и США находятся в торговом споре по поводу стали, алюминия, российский Газпром (который уже поставляет около трети европейского газа) продает рекордное количество природного газа в Европу. Российский газовый гигант также только что урегулировал семилетний антимонопольный спор с ЕС без штрафа, после того как «Газпром» согласился изменить рыночное поведение и обеспечить конкурентоспособные цены на газ в Центральной и Восточной Европе.
Кроме того, проект газопровода «Северный поток-2» под руководством «Газпрома» также продвигается вперёд, несмотря на угрозы США в отношении компаний, участвующих в проекте. Для США «Северный поток-2» является проблемой безопасности, и санкции в отношении компаний, участвующих в проекте, помимо «Газпрома», (ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall) не отменяются. Официальные лица США рассматривают другие способы блокирования «Северного потока-2», но некоторые должностные лица считают, что санкции являются самым эффективным вариантом.
С января по май экспорт «Газпрома» вырос на 5,8% по сравнению с предыдущим рекордным показателем продаж за аналогичный период прошлого года. В эти дни Россия отмечает 50-летие «надежных поставок» газа в Австрию. Пока ЕС и США спорят о тарифах, Россия наращивает торговлю газом с Европой.
В то время как эти торговые тарифы ухудшают отношения между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, Владимир Путин и российский газовый гигант «Газпром» стремятся увеличить поставку газа в ЕС. Отвечая на американские тарифы, ЕС заявил, что «это протекционизм в чистом виде».
«США теперь не оставляют нам иного выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин на ряд импортных товаров из США»,- заявил президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер.
Пока ЕС и США находятся в торговом споре по поводу стали, алюминия, российский Газпром (который уже поставляет около трети европейского газа) продает рекордное количество природного газа в Европу. Российский газовый гигант также только что урегулировал семилетний антимонопольный спор с ЕС без штрафа, после того как «Газпром» согласился изменить рыночное поведение и обеспечить конкурентоспособные цены на газ в Центральной и Восточной Европе.
Кроме того, проект газопровода «Северный поток-2» под руководством «Газпрома» также продвигается вперёд, несмотря на угрозы США в отношении компаний, участвующих в проекте. Для США «Северный поток-2» является проблемой безопасности, и санкции в отношении компаний, участвующих в проекте, помимо «Газпрома», (ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall) не отменяются. Официальные лица США рассматривают другие способы блокирования «Северного потока-2», но некоторые должностные лица считают, что санкции являются самым эффективным вариантом.
С января по май экспорт «Газпрома» вырос на 5,8% по сравнению с предыдущим рекордным показателем продаж за аналогичный период прошлого года. В эти дни Россия отмечает 50-летие «надежных поставок» газа в Австрию. Пока ЕС и США спорят о тарифах, Россия наращивает торговлю газом с Европой.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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