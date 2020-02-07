Военный источник отмечает, что Турция продолжает принимать участие в совместном с РФ процессе.Третьего февраля появилась информация о том, что Москвой и Анкарой было принято решение об отмене совместного патрулирования границы на севере Сирии в связи с обстрелом базы турецких военных в Идлибе сирийскими войсками. Президент Турции Тайип Эрдоган после обстрела турецкой базы заявил, что Москва и Дамаск нарушают договорённости по деэскалации конфликта.