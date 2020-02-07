07.02.2020, 15:56
Источник рассказал о причине отмены российско-турецкого патрулирования в Сирии
ИА «Ореанда-Новости». В материале агентства Reuters, которое ссылается на военный источник, заявлено, что РФ и Турция приняли решение об отмене совместного патрулирования границы на севере Сирии в связи с ухудшением погодных условий.
Военный источник отмечает, что Турция продолжает принимать участие в совместном с РФ процессе.
Третьего февраля появилась информация о том, что Москвой и Анкарой было принято решение об отмене совместного патрулирования границы на севере Сирии в связи с обстрелом базы турецких военных в Идлибе сирийскими войсками. Президент Турции Тайип Эрдоган после обстрела турецкой базы заявил, что Москва и Дамаск нарушают договорённости по деэскалации конфликта.
Военный источник отмечает, что Турция продолжает принимать участие в совместном с РФ процессе.
Третьего февраля появилась информация о том, что Москвой и Анкарой было принято решение об отмене совместного патрулирования границы на севере Сирии в связи с обстрелом базы турецких военных в Идлибе сирийскими войсками. Президент Турции Тайип Эрдоган после обстрела турецкой базы заявил, что Москва и Дамаск нарушают договорённости по деэскалации конфликта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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