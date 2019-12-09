09.12.2019, 14:54
Источник сообщает о готовности РФ дать гарантии невмешательства в дела Вашингтона
ИА «Ореанда-Новости». Источник в МИД России заявил представителям СМИ о том, что Россия готова Вашингтону предоставить гарантии невмешательства в дела США, однако американцы не желают сделать то же самое в отношении РФ.
Источник заявляет, что Россия, для того, чтобы преодолеть взаимное недоверие, регулярно ставила вопрос об обмене с Вашинтоном письмами, в которых будут изложены обязательства по невмешательству во внутренние дела друг друга.
По словам собеседника представителей СМИ, Россия в прошлом году 7 июня направила США проект такого послания. Однако, по его словам, США не дали обещание, указывая на то, что Хельсинский акт 1975 года позволяет американцам продвигать демократию в Россию.
Источник заявляет, что Россия, для того, чтобы преодолеть взаимное недоверие, регулярно ставила вопрос об обмене с Вашинтоном письмами, в которых будут изложены обязательства по невмешательству во внутренние дела друг друга.
По словам собеседника представителей СМИ, Россия в прошлом году 7 июня направила США проект такого послания. Однако, по его словам, США не дали обещание, указывая на то, что Хельсинский акт 1975 года позволяет американцам продвигать демократию в Россию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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