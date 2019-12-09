Источник заявляет, что Россия, для того, чтобы преодолеть взаимное недоверие, регулярно ставила вопрос об обмене с Вашинтоном письмами, в которых будут изложены обязательства по невмешательству во внутренние дела друг друга.По словам собеседника представителей СМИ, Россия в прошлом году 7 июня направила США проект такого послания. Однако, по его словам, США не дали обещание, указывая на то, что Хельсинский акт 1975 года позволяет американцам продвигать демократию в Россию.