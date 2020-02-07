Ранее появилась информация о резком подорожании овощей в магазинах Приморья. Также были сообщения о том, что с прилавков магазинов исчезли помидоры, баклажаны, кабачки и огурцы.Сулеев подтвердил информацию о том, что китайские овощи вернулись. По его словам, первые несколько машин уже доставили для торговой сети огурцы и помидоры из КНР. Российский бизнесмен добавил, что овощи из КНР намного дешевле овощей из Турции и Азербайджана.