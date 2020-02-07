07.02.2020, 10:48
Источник сообщил о возвращении во Владивостоке овощей из КНР в торговые сети
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Сулеев, работающий на должности председателя совета директоров в торговой сети "Реми", сообщил о возвращении в торговые сети города Владивостока дешёвых овощей из КНР.
Ранее появилась информация о резком подорожании овощей в магазинах Приморья. Также были сообщения о том, что с прилавков магазинов исчезли помидоры, баклажаны, кабачки и огурцы. В крупных торговых сетях это связали с тем, что овощи из КНР не завозят, а местные производители поднимают цены до 600 рублей за килограмм. До того, как были закрыты границы с Китаем в связи с коронавирусом, огурцы и помидоры стоили сто-сто восемьдесят рублей.
Сулеев подтвердил информацию о том, что китайские овощи вернулись. По его словам, первые несколько машин уже доставили для торговой сети огурцы и помидоры из КНР. Российский бизнесмен добавил, что овощи из КНР намного дешевле овощей из Турции и Азербайджана.
Ранее появилась информация о резком подорожании овощей в магазинах Приморья. Также были сообщения о том, что с прилавков магазинов исчезли помидоры, баклажаны, кабачки и огурцы. В крупных торговых сетях это связали с тем, что овощи из КНР не завозят, а местные производители поднимают цены до 600 рублей за килограмм. До того, как были закрыты границы с Китаем в связи с коронавирусом, огурцы и помидоры стоили сто-сто восемьдесят рублей.
Сулеев подтвердил информацию о том, что китайские овощи вернулись. По его словам, первые несколько машин уже доставили для торговой сети огурцы и помидоры из КНР. Российский бизнесмен добавил, что овощи из КНР намного дешевле овощей из Турции и Азербайджана.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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