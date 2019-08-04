ИА «Ореанда-Новости». Иранский военный истребитель разбился сегодня, 4 августа, в провинции Бушер, недалеко от деревни Тангестан. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Причиной крушения стал технический сбой. В самолёте было два пассажира, оба здоровы », - сказал губернатор Шахрестана Абдулхосейн Рафипур.

Самолёт оказался полностью уничтожен, что, по-видимому, произошло, когда он попал в воду, а сам инцидент произошел практически у берегов Исламской Республики.

Неизвестно, откуда вылетел самолёт и какая техническая неисправность произошла на борту. По некоторым сообщениям, истребитель ВВС Ирана потерпел крушение над Персидским заливом при выполнении некой миссии, наименование которой не раскрывается.