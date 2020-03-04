Италия опередила Иран по числу случаев заражения коронавирусом. Об этом говорят сведения, представленные университетом Джонса Хопкинса.Таким образом Италия оказалась на третьем месте по числу носителей нового вируса, уступая лишь КНР и Южной Корее.Ранее появилась информация о приостановке Россией движения поездов между Москвой и Ниццей из-за ситуации с коронавирусом.