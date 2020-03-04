04.03.2020, 09:08
Италия опередила Иран по числу заразившихся коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Италия опередила Иран по числу случаев заражения коронавирусом. Об этом говорят сведения, представленные университетом Джонса Хопкинса.
По данным на четвёртое марта, в Италия выявлено 2502 случая заражения коронавирусом, в то время как в Иране зафиксировано 2336 случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом Италия оказалась на третьем месте по числу носителей нового вируса, уступая лишь КНР и Южной Корее.
Ранее появилась информация о приостановке Россией движения поездов между Москвой и Ниццей из-за ситуации с коронавирусом.
По данным на четвёртое марта, в Италия выявлено 2502 случая заражения коронавирусом, в то время как в Иране зафиксировано 2336 случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом Италия оказалась на третьем месте по числу носителей нового вируса, уступая лишь КНР и Южной Корее.
Ранее появилась информация о приостановке Россией движения поездов между Москвой и Ниццей из-за ситуации с коронавирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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