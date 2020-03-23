Об этом проинформировал телеканал CNN, который ссылается на источник в Пентагоне.Руководитель итальянского Минобороны Лоренцо Гуэрини попросил у своего американского коллеги аппараты искусственной вентиляции лёгких и медицинские маски.Телеканал уточняет, что итальянский государственный деятель попросил помощи у США после того, как Россия отправила в Италию несколько военных самолётов с медицинским оборудованием и специалистами.