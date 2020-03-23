23.03.2020, 07:10
Италия после помощи России обратилась к США
ИА «Ореанда-Новости». Власти Италии попросили Марка Эспера, министра обороны США, помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом проинформировал телеканал CNN, который ссылается на источник в Пентагоне.
Руководитель итальянского Минобороны Лоренцо Гуэрини попросил у своего американского коллеги аппараты искусственной вентиляции лёгких и медицинские маски. Также итальянское руководство надеется, что придут на помощь Италии военные медики из США, которые находятся в стране.
Телеканал уточняет, что итальянский государственный деятель попросил помощи у США после того, как Россия отправила в Италию несколько военных самолётов с медицинским оборудованием и специалистами.
Руководитель итальянского Минобороны Лоренцо Гуэрини попросил у своего американского коллеги аппараты искусственной вентиляции лёгких и медицинские маски. Также итальянское руководство надеется, что придут на помощь Италии военные медики из США, которые находятся в стране.
Телеканал уточняет, что итальянский государственный деятель попросил помощи у США после того, как Россия отправила в Италию несколько военных самолётов с медицинским оборудованием и специалистами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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