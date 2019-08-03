ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил озабоченность пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке и предложил России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В свете трагической чрезвычайной ситуации с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации помощь нашего департамента гражданской защиты в виде двух бортов Canadair. Надеемся, что скоро ситуация нормализуется», — написал Конте.

Пока не известно, отреагировала ли на предложение Конте российская сторона. Ранее в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук посчитали, что сибирские леса восстановятся от пожаров только через 60 лет. По мнению учёных, формирование пожаров во многом объясняется человеческим фактором.

На данный момент площадь лесных пожаров в России составляет три миллиона гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС. По данным МЧС на утро 2 августа, задымления наблюдаются в 618 населенных пунктах Бурятии, Якутии, Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев.

Как сообщалось ранее, на защиту населенных пунктов Иркутской области от пожаров вышли более 4 тыс. добровольцев. В регионе, по последним данным местного ГУ МЧС, действуют 135 лесных пожаров, их общая площадь — 724 тыс. га. Добровольные пожарные с ранцевыми огнетушителями выходят в лес, чтобы не подпустить пламя близко к населённым пунктам, отмечается в сообщении. Всего в тушении огня участвуют 4045 добровольцев. На вооружении у них 554 единицы техники.

В некоторых регионах тушить огонь собрались при помощи искусственно вызванных дождей. Следственному комитету и Генпрокуратуре поручено проверить версию поджогов.