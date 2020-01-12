ИА «Ореанда-Новости». МИД Италии предложил ввести в Ливию миротворческий контингент.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предложил ввести в Ливию миротворцев Европейского союза. Эта мера должна помочь урегулировать ситуацию в Ливане, заявил политик в интервью газете La Stampa.

По мнению министра, введение миротворческого контингента поможет прекратить расправу над невинными жителями Ливии, а также остановит любые другие внешние вмешательства. Однако данный запрос должен поступить от самих ливийцев и быть одобрен ООН.

Ди Майо подчеркнул, что вариант миротворческой миссии ООН в Ливане может подойти, несмотря на ранний неудачный опыт.