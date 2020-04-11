ИА «Ореанда-Новости». Мафия в Италии начала раздавать еду малоимущим, однако, как утверждают криминологи, делают они это не из-за любви к согражданам, а по холодному расчёту.

Как утверждает криминолог Федерико Верезе из Оксфорда, эти подарки — одолжение, а плату за них люди должны будут вернуть, помогая мафии в побеге, в продаже наркотиков и других делах. Также в качестве причин их действий отмечаются укрепление позиций некоторых кланов мафии и возможное продвижение некоторых кандидатов в Правительство путём давления на избирателей.