29.02.2020, 11:18
Итальянские футболисты заразились коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Трое игроков футбольного клуба Италии «Пьянезе» и один из сотрудников спортивной организации заболели новой формой опасной пневмонии. Одного из заразившихся футболистов госпитализировали в медицинское учреждение Сиены в отдел инфекционных болезней, сообщает сайт «Euro-Football.ru».
Ещё два спортсмена находятся у себя дома на карантине. Сотрудника футбольного клуба госпитализировали в больницу с температурой, в настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное.Всех остальных игроков и сотрудников клуба, которые присутствовали на матче команды, поместили в двухнедельный карантин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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