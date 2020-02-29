ИА «Ореанда-Новости» . Трое игроков футбольного клуба Италии «Пьянезе» и один из сотрудников спортивной организации заболели новой формой опасной пневмонии. Одного из заразившихся футболистов госпитализировали в медицинское учреждение Сиены в отдел инфекционных болезней, сообщает сайт «Euro-Football.ru».

Ещё два спортсмена находятся у себя дома на карантине. Сотрудника футбольного клуба госпитализировали в больницу с температурой, в настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное.