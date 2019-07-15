, сообщает полиция Турина, в понедельник, 15 июля. Рейды полиции проходили в Турине, Милане, Павии, Форли, Варезе, Новаре и

Среди конфискованного оружия — автоматы, легкое вооружение и ракета класса «воздух-воздух», которая находится на вооружении у армии Катара.

По информации итальянской газеты La Stampa, в ходе спецоперации также были арестованы три человека, в частности бывший сотрудник итальянской таможни. Известно, что в 2001 году злоумышленник баллотировался в сенат, но неудачно, отмечает «РИА Новости».

В начале июля суд Генуи приговорил к тюремному заключению трёх человек, арестованных год назад по обвинению в вербовке наемников для участия в боевых действиях в Донбассе. А в начале августа прошлого года карабинеры Генуи сообщили, что исполнили шесть ордеров на арест в отношении шести вербовщиков, которые занимались отправкой добровольцев на восток Украины и их снабжением для участия в военном конфликте на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. К операции привело расследование вокруг организаций скинхедов области Лигурия. Всего фигурантами дела стали около 15 человек. Местонахождение ещё троих предполагаемых преступников, в отношении которых действует европейский ордер на арест, неизвестно, карабинеры не исключают, что они все ещё могут находиться в зоне конфликта на востоке Украины.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив её название в апреле 2018 года на операцию объединённых сил.