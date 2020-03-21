ИА «Ореанда-Новости». Врач из Италии опроверг популярное мнение о коронавирусе COVID-19. Глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространённый миф о том, что тяжёлая форма заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, наступает только у людей пожилого возраста. Об этом сообщает Sky News.

Медик пояснил, что половина тяжелобольных в отделении моложе 65 лет. Пациенты, которым по 20 и 30 лет также лежат в тяжёлом состоянии. Единственное различие между этими возрастными группами в том, что молодые люди, как правило, более здоровы, поэтому «чаще выживают».

По последним данным, по всему миру заразилось свыше 230 тысяч случаев заражения. В России данный показатель перевалил за 250.