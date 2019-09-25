25.09.2019, 09:03
Иванка Трамп подверглась критике
ИА «Ореанда-Новости»
Событие произошло в Нью-Йорке на саммите Concordia в рамках Генассамблеи. Фотографию, где девушка одета в белую юбку от фирмы Prada с изображением жёлтых роз и облегающую рубашку пользователи увидели в социальной сети Instagram.
Позднее, выяснилось, что многих подписчиков ввела в заблуждение модель бюстгальтера без швов. Появление на публике Иванки вызвало настоящий ажиотаж, на который, по словам подписчиков, она и рассчитывала.
Напоминаем, что Генассамблея ООН открылась 17 сентября и дебаты будут проходить с 24 по 30 число включительно.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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