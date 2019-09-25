Событие произошло в Нью-Йорке на саммите Concordia в рамках Генассамблеи. Фотографию, где девушка одета в белую юбку от фирмы Prada с изображением жёлтых роз и облегающую рубашку пользователи увидели в социальной сети Instagram.



Позднее, выяснилось, что многих подписчиков ввела в заблуждение модель бюстгальтера без швов. Появление на публике Иванки вызвало настоящий ажиотаж, на который, по словам подписчиков, она и рассчитывала.



Напоминаем, что Генассамблея ООН открылась 17 сентября и дебаты будут проходить с 24 по 30 число включительно.