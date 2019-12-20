20.12.2019, 15:12
Из Флориды американский корабль Starliner отправился в испытательный полёт к МКС
ИА «Ореанда-Новости». Во Флориде осуществили запуск новейшего корабля Starlliner. Корабль на ракете-носителе Atlas V отправился в свой первый испытательный полёт к МКС. НАСА осуществляет прямую трансляцию этого события.
Ракета-носитель Atlas V, которая является собственностью компании United Launch Alliance (ULA) с космодрома на мысе Канаверал стартовал в 06.36 по местному времени. Корабль CST-100 Starliner, созданный компанией Boeing, выполняет свой первый испытательный полёт. Внутри корабля нет людей, там находится манекен Роузи. Манекен оснащен 15 датчиками. Также корабль везет к МКС 270 килограммов груза.
Корабль должен состыковаться с МКС 21 декабря. Возвращение американского корабля запланировано на 28 декабря.
Ракета-носитель Atlas V, которая является собственностью компании United Launch Alliance (ULA) с космодрома на мысе Канаверал стартовал в 06.36 по местному времени. Корабль CST-100 Starliner, созданный компанией Boeing, выполняет свой первый испытательный полёт. Внутри корабля нет людей, там находится манекен Роузи. Манекен оснащен 15 датчиками. Также корабль везет к МКС 270 килограммов груза.
Корабль должен состыковаться с МКС 21 декабря. Возвращение американского корабля запланировано на 28 декабря.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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