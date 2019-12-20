Ракета-носитель Atlas V, которая является собственностью компании United Launch Alliance (ULA) с космодрома на мысе Канаверал стартовал в 06.36 по местному времени. Корабль CST-100 Starliner, созданный компанией Boeing, выполняет свой первый испытательный полёт. Внутри корабля нет людей, там находится манекен Роузи. Манекен оснащен 15 датчиками. Также корабль везет к МКС 270 килограммов груза.Корабль должен состыковаться с МКС 21 декабря. Возвращение американского корабля запланировано на 28 декабря.