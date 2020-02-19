ИА «Ореанда-Новости» . Воздушное судно, которое должно забрать украинцев из китайского города, охваченного коронавирусом, вылетело ночью 19 февраля из столицы Украины. По сообщению издания «112 Украина», самолёт компании SkyUp должен эвакуировать 74 человека, среди которых есть иностранные граждане.

Руководитель украинского министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что специалисты уже подготовили места для двухнедельного карантина эвакуированных из Уханя людей.

Воздушное судно должно прибыть в аэропорт Борисполь примерно в восемь часов утра 20 февраля.