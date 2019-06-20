20.06.2019, 12:38
Из "китовой тюрьмы" начали постепенно выпускать косаток
ИА «Ореанда-Новости». Скандальная "китовая тюрьма" постепенно пустеет. К концу июня из неё планируется выпустить всех животных. Их перевезут с помощью речного транспорта и автомобилей в Охотское море. Во время поездки в специальной ванне состояние каждого из животных проконтролируют два члена команды.
Напомним, что история о заточении морских млекопитающих стала известна осенью прошлого года. Организация Greenpeace возмутилась содержанием косаток и белух: они страдали от тесноты, грязи и льда. Петиции об освобождении животных подписывали по всему миру, результатом стало подписание указа Владимиром Путиным в феврале 2019 года о выпуске животных. Контролировать этот процесс должны будут учёные.
Напомним, что история о заточении морских млекопитающих стала известна осенью прошлого года. Организация Greenpeace возмутилась содержанием косаток и белух: они страдали от тесноты, грязи и льда. Петиции об освобождении животных подписывали по всему миру, результатом стало подписание указа Владимиром Путиным в феврале 2019 года о выпуске животных. Контролировать этот процесс должны будут учёные.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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