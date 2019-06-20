Напомним, что история о заточении морских млекопитающих стала известна осенью прошлого года. Организация Greenpeace возмутилась содержанием косаток и белух: они страдали от тесноты, грязи и льда. Петиции об освобождении животных подписывали по всему миру, результатом стало подписание указа Владимиром Путиным в феврале 2019 года о выпуске животных. Контролировать этот процесс должны будут учёные.