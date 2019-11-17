ИА «Ореанда-Новости» Представители пресс-службы МЧС России сообщили журналистам, что около 2 тысяч человек было эвакуировано из самого крупного в Москве аквапарка «Мореон». Причиной стало анонимное сообщение о минировании объекта.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва в аквапарке по адресу: улица Голубинская, дом 16… Туда прибыли пожарные и спасатели. Проводится эвакуация. Всего выведено из здания около 2 тысяч человек», – сказали в министерстве.

Ранее сообщения о минировании также поступили в отношении двух столичных общеобразовательных школ, телецентра «Останкино» и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова. Агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что все здания были проверены специалистами, опасных предметов, к счастью, нигде обнаружено не было.