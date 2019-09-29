В северном индийском штате Уттар-Прадеш 28 сентября пошёл сильный дождь. Он шёл и не прекращался в течение 24 часов. Реки пополнились дождевой водой и стали на несколько отметок выше своего прежнего уровня.





В общей сложности дожди затронули 580 тысяч человек, в основном пострадали те, кто жил в восточной части штата, где существует повышенный риск наводнений.





Летний муссон обычно уходит в сентябре, но в этом году он задержался. Помимо людских жертв интенсивные осадки нанесли серьёзный ущерб сельскому хозяйству, а именно тростниковым и рисовым полям.