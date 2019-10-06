06.10.2019, 16:02
Из-за допроса Юмашевой Россией был выражен протест США
ИА «Ореанда-Новости». Министерство иностранных дел России выразило протест в адрес США из-за проведенного допроса депутата Государственной думы Инги Юмашевой.
Сегодня, 6 октября 2019 года, российский посол Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева была допрошена в аэропорту Нью-Йорка. Она прибыла в роли кандидата на форум по укреплению отношений между Россий и США. Сотрудники ФСБ Соединненых штатов настояли на допросе в неформальной обстановке.
Подробности этого инцидента не оговариваются Ингой Юмашевой. Но МИД России негативно отозвался о сложившейся ситуацией. Такое поведение властей вызывает подозрение и создает напряжённость во взаимопонимании.
Сегодня, 6 октября 2019 года, российский посол Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева была допрошена в аэропорту Нью-Йорка. Она прибыла в роли кандидата на форум по укреплению отношений между Россий и США. Сотрудники ФСБ Соединненых штатов настояли на допросе в неформальной обстановке.
Подробности этого инцидента не оговариваются Ингой Юмашевой. Но МИД России негативно отозвался о сложившейся ситуацией. Такое поведение властей вызывает подозрение и создает напряжённость во взаимопонимании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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