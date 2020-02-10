10.02.2020, 15:57
Из-за коронавируса в Японии произошли перебои в производстве автомобилей
ИА «Ореанда-Новости». Один из заводов компании Nissan Motors, расположенный на юге Японии, приостановит работу из-за того, что задерживаются в связи с коронавирусом поставки комплектующих из КНР.
По информации от телеканала NHK, работу намерен приостановить завод, который находится на острове Кюсю. Сообщается, что завод не будет работать два дня - четырнадцатого и семнадцатого февраля.
Телеканал отмечает, что этот случай стал первым, когда ситуация с коронавирусом негативным образом сказалась на производстве машин внутри страны.
По информации от телеканала NHK, работу намерен приостановить завод, который находится на острове Кюсю. Сообщается, что завод не будет работать два дня - четырнадцатого и семнадцатого февраля.
Телеканал отмечает, что этот случай стал первым, когда ситуация с коронавирусом негативным образом сказалась на производстве машин внутри страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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