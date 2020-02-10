По информации от телеканала NHK, работу намерен приостановить завод, который находится на острове Кюсю. Сообщается, что завод не будет работать два дня - четырнадцатого и семнадцатого февраля.Телеканал отмечает, что этот случай стал первым, когда ситуация с коронавирусом негативным образом сказалась на производстве машин внутри страны.