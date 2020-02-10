ИА «Ореанда-Новости». Один из заводов компании Nissan Motors, расположенный на юге Японии, приостановит работу из-за того, что задерживаются в связи с коронавирусом поставки комплектующих из КНР.

По информации от телеканала NHK, работу намерен приостановить завод, который находится на острове Кюсю. Сообщается, что завод не будет работать два дня - четырнадцатого и семнадцатого февраля. 

Телеканал отмечает, что этот случай стал первым, когда ситуация с коронавирусом негативным образом сказалась на производстве машин внутри страны.