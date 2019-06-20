ИА «Ореанда-Новости» Из-за бушующей огненной стихии в провинции Альберта в Канаде, более девяти тысяч человек оставили свои дома.

Причиной стихийного бедствия стала грандиозная засуха, самая сильная за последние 40 лет.

Пожары в провинции разбушевались в конце мая. В начале этой недели уже подверглись эвакуации жители из трёх районов Альберты. В других районах люди в ожидании эвакуации по первому требованию.

Площадь сгоревших лесов продолжает увеличиваться. На сегодняшний день один из очагов на западе страны охватывает более 300 тысяч гектаров.

С огнем борются более двух тысяч пожарных. Из-за плотного дыма пришлось на некоторое время приостановить воздушное сообщение.