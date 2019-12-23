23.12.2019, 09:27
Из-за правки о Трампе "Википедией" была заблокирована страница картины "Один дома 2"
ИА "Ореанда-Новости" Страница о кинематографическом проекте "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" была заблокирована англоязычной версией "Википедии". Страницу заблокировали после того, как кто-то внес в неё информацию, которая связана с импичментом руководителя США Дональда Трампа. Об этом сообщает Mediaite.
В описание к картине одним из пользователей была добавлена информация о том, что нынешний глава США стал первым актёром ленты "Один дома 2", которого палата представителей США привлекла к импичменту. После появления этой информации была закрыта администрацией сайта возможность свободного редактирования данной страницы.
Фильм снимался в 1992 году в городе Нью-Йорке, в отеле "Плаза", которым на ту пору владел Дональд Трамп. В "Один дома 2" он сыграл роль эпизода. Его герой пересекается с главным героем в фойе гостиницы и подсказывает ему дорогу.
В описание к картине одним из пользователей была добавлена информация о том, что нынешний глава США стал первым актёром ленты "Один дома 2", которого палата представителей США привлекла к импичменту. После появления этой информации была закрыта администрацией сайта возможность свободного редактирования данной страницы.
Фильм снимался в 1992 году в городе Нью-Йорке, в отеле "Плаза", которым на ту пору владел Дональд Трамп. В "Один дома 2" он сыграл роль эпизода. Его герой пересекается с главным героем в фойе гостиницы и подсказывает ему дорогу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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