ИА «Ореанда-Новости». 22 июня специалисты ТАСС заявили, что на Курильских островах произошло извержение вулкана Райкок. В связи с эти дальнейшие перелеты по маршрутам, пролегающим над данной территорией, стали невозможными.

Японские авиакомпании приостановили рейсы в Северную Америку. Согласно заявлению Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, попадание пепельных частиц в двигатель самолёта может спровоцировать его полную остановку.

Высота вулкана Райкок составляет 551 метр. Извержение началось в субботу, на данный момент столб дыма и кратера поднялся на 10 км.