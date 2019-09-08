ИА «Ореанда-Новости» Телеканал CTV сообщил, что вследствие приближения урагана «Дориан» в провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда на востоке Канады почти 500 тысяч человек остались без электроэнергии.

Канадская радиовещательная корпорация CBC проинформировала, что мощность «Дориана» снизилась до уровня посттропического шторма. Вечером 7 сентября он добрался до города Галифакс. CTV сообщил, что ветер повалил деревья и сорвал крыши домов. В Галифаксе обрушился строительный кран. Сведения о пострадавших пока отсутствуют.

8 сентября для ликвидации последствий природного катаклизма будут отряжены до 700 солдат канадской армии.