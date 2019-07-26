Соответствующие результаты были опубликованы в научном журнале под названием «Der Spiegel».

Группа исследователей во главе с руководителем проекта Кейтлин Нойтли провела серию экспериментов. 21 600 человек из таких государств как Соединённые Штаты Америки, Таиланд, Филиппины и из ряда европейских стран стали испытуемыми в этом проекте. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы в качестве компенсации за отказ от курения предлагать деньги. Наличные деньги или чек на сумму от сорока до тысячи долларов люди брали за то, если не притрагивались к сигаретам. Другую контрольную группу людей, которые также хотели избавиться от никотиновой зависимости, финансово не вознаграждали.

Эксперимент длился полгода. За это время люди, которым предлагались деньги за отказ от курения, в среднем, на пятьдесят процентов чаще окончательно расставались с этой пагубной привычкой, чем те, которые никаких денег не получали. По информации, предоставленной руководителем исследовательской группы Кейтлин Нойтли, процент успешно бросивших курить во второй группе составил семь единиц.

Учёные сделали вывод, что денежное вознаграждение, действительно, является эффективным способом расстаться с сигаретами. Желание бросить курить за определённую плату намного выше, чем другие способы. Причём, по словам исследователей, размер денежной компенсации за отказ от курения, не имеет большого значения. Платить деньги за отказ от сигарет может быть более экономным способом решить проблему, нежели оплата последующего лечения, вызванного последствиями регулярного пристрастия к курению.